В Харьковской области 3 ОШБр уничтожила технику и пехоту врага точными ударами

Третья штурмовая уничтожает врага дронами на Харьковщине — видео
Пилоты Третьей штурмовой бригады наносят сокрушительные удары по оккупантам с помощью FPV-дронов. На видео зафиксированы очередные успешные операции бойцов, которые на рубежах Харьковщины превращают вражескую технику в металлолом и наносят серьезные потери живой силе противника.
Видео обнародовали на Telegram-канале 3 ОШБр.
Бойцы Третьей штурмовой бригады успешно уничтожили технику врага
Среди успехов — уничтожение замаскированной пушки россиян повторным точным попаданием. Также в посадке обнаружили и поразили миномет врага и ликвидировали "буханку", грузовик российских войск. Дополнительно были произведены результативные удары по пехоте, которая скрывалась в погребах, укрытиях и окопах.
Напомним, недавно бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили укрытие врага в Харьковской области.
Недавно бойцы 3-й ОШБр показали видео, как к их позициям пытались прорваться российские военные.
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