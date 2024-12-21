В Харьковской области 3 ОШБр уничтожила технику и пехоту врага точными ударами

Запуск дрона военным ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Пилоты Третьей штурмовой бригады наносят сокрушительные удары по оккупантам с помощью FPV-дронов. На видео зафиксированы очередные успешные операции бойцов, которые на рубежах Харьковщины превращают вражескую технику в металлолом и наносят серьезные потери живой силе противника.

Видео обнародовали на Telegram-канале 3 ОШБр.

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Среди успехов — уничтожение замаскированной пушки россиян повторным точным попаданием. Также в посадке обнаружили и поразили миномет врага и ликвидировали "буханку", грузовик российских войск. Дополнительно были произведены результативные удары по пехоте, которая скрывалась в погребах, укрытиях и окопах.

Подлет БпЛА к вражеской пехоте. Фото: скриншот

Напомним, недавно бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили укрытие врага в Харьковской области.

Недавно бойцы 3-й ОШБр показали видео, как к их позициям пытались прорваться российские военные.