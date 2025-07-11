Третья штурмовая бригада в июне сбила 268 российских БпЛА - это рекорд

Сбитие российского беспилотника. Фото: кадр из видео

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ установил рекорд среди линейных подразделений Сухопутных войск. В июне воины уничтожили 268 вражеских беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе 3 ОШБр в пятницу, 11 июля.

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Среди сбитых целей — 83 ударные дроны, в том числе 27 "Shahed", 3 "Lancet", 52 "Молния" и 1 "КУБ". Также ликвидировано 6 разведывательных БпЛА, в частности "ZALA", "Supercam", "Тахион" и "Орлан".

Наибольшее количество составляют малогабаритные дроны — 179 единиц, которые россияне использовали для наблюдения, корректировки артиллерии и атак на украинские позиции.

В бригаде отмечают, что это результат системной и слаженной работы подразделений ПВО, которые ежедневно прикрывают небо над боевыми позициями и мирными населенными пунктами.

"Все это — результат системной работы наших расчетов ПВО. Бойцы закрывают небо над подразделениями бригады, и сбивают цели, направленные врагом на мирные города. Дальше — только больше", — говорится в сообщении бригады.

Ранее командир взвода перехватчиков БпЛА "3РАДН" 3-й ОШБр с позывным "Бецик" рассказал о том, как происходит перехват вражеских беспилотников.

А экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщал, что в приграничных районах Сумской и Харьковской областей не уделяют должного внимания проблеме с отсутствием антидронових сеток.