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Главная Армия Корпус Билецкого сдержал врага на важном участке фронта

Корпус Билецкого сдержал врага на важном участке фронта

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 13:47
Третий армейский корпус Билецкого остановил продвижение РФ
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: пресс-служба корпуса

Третий армейский корпус под руководством Андрея Билецкого остановил прорыв оккупантов на критическом направлении фронта. Речь идет об участке у реки Оскол.

Об этом говорится в материале Цензор.Нет.

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Журналист Юрий Бутусов отметил, что Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта. По его мнению, так происходит, когда командир получает полномочия по самостоятельной организации работы, доверие и поддержку руководства.

Так, 4 июня корпус получил 120 километров фронта на рубеже реки Оскол. С тех пор враг продвинулся лишь на 16 квадратных километров. Но за полгода до этого оккупанты имели продвижение на 198 километров квадратных.

В то же время бойцы Третьего армейского корпуса смогли вернуть под контроль Украины восемь квадратных километров территорий в результате успешных контратак.

Потери на фронте

Несмотря на то, что интенсивность боев возросла, среднемесячные потери украинских бойцов снизились почти вдвое. Успех был достигнут при условии отсутствия значительного пополнения личного состава и увеличения снабжения корпуса — 90% дронов закупили меценаты и волонтеры.

Кроме того, командование изменило тактику, наладило взаимодействие БпЛА, артиллерии и разведки, а также "прекратило хаос" на передовой.

Напомним, недавно Третий армейский корпус установил рекорд по сбиванию российских дронов на фронте.

Также 12 июля Билецкий вручил памятные коины военнослужащим Третьего армейского корпуса, которые сделали весомый вклад.

военные война в Украине Андрій Білецький фронт Третья штурмова бригада
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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