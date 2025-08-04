Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі
На півночі Донбасу розгортається одна з найзапекліших оборонних операцій цієї війни. Саме тут, на Боровському й Лиманському напрямках, Третій армійський корпус, створений навесні, стримує наступ російських військ, попри їхню чисельну перевагу.
Про це повідомив канал Третього армійського корпусу Збройних сил України.
Третій армійський корпус діє на Донбасі
За словами командира корпусу, полковника Андрія Білецького, цей підрозділ утримує близько 150 км фронту — а це приблизно 1/8 від усієї лінії бойових дій.
"Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", — наголосив Білецький.
Корпус поступово перетворюється на єдиний бойовий механізм і продовжує масштабування — до нього долучаються нові підрозділи, розвиваються ключові напрямки, і формуються нові стандарти ведення війни.
Зараз Третій корпус відкриває тисячі бойових і небойових посад — від ППО та дронів до медицини, логістики й зв’язку. У кожного є шанс знайти своє місце в обороні країни.
Нагадаємо, що під безпосереднім керівництвом Андрія Білецького Третій армійський корпус успішно відбив наступ ворога на стратегічно важливій ділянці фронту — в районі річки Оскіл, де загроза прориву була особливо гострою.
А нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.
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