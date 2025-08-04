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Головна Армія Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі

Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 16:08
Білецький розкрив успіхи Третього армійського корпусу на Донбасі
Полковник Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

На півночі Донбасу розгортається одна з найзапекліших оборонних операцій цієї війни. Саме тут, на Боровському й Лиманському напрямках, Третій армійський корпус, створений навесні, стримує наступ російських військ, попри їхню чисельну перевагу.

Про це повідомив канал Третього армійського корпусу Збройних сил України. 

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За словами командира корпусу, полковника Андрія Білецького, цей підрозділ утримує близько 150 км фронту — а це приблизно 1/8 від усієї лінії бойових дій.

"Наш плацдарм — це останній рубіж оборони Північного Донбасу і Харківщини. Можна сміливо стверджувати, що Третій корпус вже впливає на перебіг цієї війни", — наголосив Білецький.

Корпус поступово перетворюється на єдиний бойовий механізм і продовжує масштабування — до нього долучаються нові підрозділи, розвиваються ключові напрямки, і формуються нові стандарти ведення війни.

Зараз Третій корпус відкриває тисячі бойових і небойових посад — від ППО та дронів до медицини, логістики й зв’язку. У кожного є шанс знайти своє місце в обороні країни.

Нагадаємо, що під безпосереднім керівництвом Андрія Білецького Третій армійський корпус успішно відбив наступ ворога на стратегічно важливій ділянці фронту — в районі річки Оскіл, де загроза прориву була особливо гострою.

А нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.

Донбас армія війна в Україні війна Андрій Білецький
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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