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Стало відомо, коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаного

19 січня 2024 15:13
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
В Міноборони назвали дату запуску електронного кабінету військовозобов'язаного
Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Фото: ArmiyInform
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

Міністерство оборони України назвало дату, коли запрацюю електронний кабінет військовозобов'язаного.

Про це заявила заступник Міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

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"Ми зможемо, скажімо так, перший етап — запровадження функціонала електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного. Тобто це буде можливість актуалізувати свої дані. Буде надано період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував, надав останні достовірні дані. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй щоденній роботі", — розповіла заступниця міністра.

Чи будуть в е-кабінеті повістки 

Відповідаючи на питання про повістки в е-кабінеті, Чорногоренко не відповіла прямо але сказала: "повістки — це питання, яке буде розглядатися в рамках так званого "мобілізаційного" закону.

"Ми верифікували дані й трансформували паперові дані в цифрові. Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаних прибути в ТЦК", — додала Чорногоренко.

Нагадаємо, 16 січня, Верховна Рада України  ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, народний депутат України розповів, чи отримуватимуть українці електронні повістки.

Додамо, в Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних від мобілізації до лав ЗСУ. Нововведення внесено до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року. 

Україна
військовий призов
мобілізація
повістки
Міністерство оборони
військовозобов'язані

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