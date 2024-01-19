Мобілізація в Україні — які зміни внесено до бронювання військовозобов'язаних

Мобілізація в Україні — внесено важливі зміни до бронювання військовозобов'язаних
В Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних від мобілізації до лав ЗСУ. Нововведення внесено до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Що зміниться у бронюванні військовозобов'язаних
За словами Калмикової, Україна має збільшувати власні потужності виробництва зброї, техніки та обладнання.
"Тож підприємства оборонно-промислового комплексу мають працювати під час війни як годинник і нарощувати об’єми виробництва. Саме це питання вирішують зміни до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року", — повідомила вона.
Калмикова додала, що відтепер військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються за певних умов.
А саме:
- незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
- без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.
"Прийняття цієї постанови — результат спільної позиції та роботи Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки", — зауважила посадовиця.
Нагадаємо, що в Україні триває загальна військова мобілізація та, щоб збільшити кількість особового складу, влада розглядає можливість мобілізації засуджених. Поки що Україна може мобілізувати максимум 10 тисяч засуджених, і це значно не допоможе на передовій.
Крім того, через війну в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.
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