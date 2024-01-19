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Мобілізація в Україні — внесено важливі зміни до бронювання військовозобов'язаних

19 січня 2024 01:38
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні — які зміни внесено до бронювання військовозобов'язаних
Військовий тримає у руках військовий квиток. Фото: depositphotos/daks1984
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

В Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобов'язаних від мобілізації до лав ЗСУ. Нововведення внесено до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. 

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За словами Калмикової, Україна має збільшувати власні потужності виробництва зброї, техніки та обладнання.

"Тож підприємства оборонно-промислового комплексу мають працювати під час війни як годинник і нарощувати об’єми виробництва. Саме це питання вирішують зміни до постанови Уряду №76 від 27 січня 2023 року", — повідомила вона.

Калмикова додала, що відтепер військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій, визначених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості критично важливими у сфері оборонно-промислового комплексу, бронюються за певних умов.

А саме:

  • незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності;
  • без обмежень щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

"Прийняття цієї постанови — результат спільної позиції та роботи Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки", — зауважила посадовиця.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна військова мобілізація та, щоб збільшити кількість особового складу, влада розглядає можливість мобілізації засуджених. Поки що Україна може мобілізувати максимум 10 тисяч засуджених, і це значно не допоможе на передовій.

Крім того, через війну в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.

військовий призов
військові
військовий облік
мобілізація
Міністерство оборони
бронювання
війна в Україні
військовий квиток
Наталія Калмикова

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