Мобилизация в Украине — какие изменения внесены в бронирование военнообязанных

Военный держит в руках военный билет. Фото: depositphotos/daks1984

В Украине могут измениться правила бронирования военнообязанных от мобилизации в ряды ВСУ. Нововведение внесено в постановление Правительства №76 от 27 января 2023 года.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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По словам Калмыковой, Украина должна увеличивать свои мощности производства оружия, техники и оборудования.

"Поэтому предприятия оборонно-промышленного комплекса должны работать во время войны как часы и наращивать объемы производства. Именно этот вопрос решают изменения в постановление Правительства №76 от 27 января 2023 года", — сообщила она.

Калмыкова добавила, что теперь военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются при определенных условиях.

А именно:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Принятие этого постановления — результат совместной позиции и работы Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики", — отметила чиновник.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация и, чтобы увеличить количество личного состава, власти рассматривают возможность мобилизации осужденных. Пока что Украина может мобилизовать максимум 10 тысяч осужденных, что существенно не поможет на передовой.

Кроме того, из-за войны войны в Украине была объявлена массовая мобилизация. В этот период мужчинам призывного возраста представляются повестки, в том числе имеющим судимость.