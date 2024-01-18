Нардеп відповів, коли Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

На цих вихідних планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Правки щодо нового закону

"Фракції свої правки вже подали. Я також подав свої. Поки що Кабмін не повернув законопроєкт і ми не знаємо нові пропозиції влади", — зазначив він.

За його словами, коли закон буде повернено, то його будуть реєструвати під старим номером, адже якщо це робити під новим, то піде багато часу.

Розгляд законопроєкту у ВР

Він додав, що вже 6 лютого буде розгляд законопроєкту щодо мобілізації у Верховній Раді.

"Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", — наголосив Гончаренко.

Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, народний депутат Роман Лозинський заявив, що українцям потрібно говорити першочергово про мобілізацію ресурсів, а не людей. За його словами, про мобілізацію мають говорити всі нардепи — як опозиція, так і коаліція.