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Нардеп відповів, коли Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію

18 січня 2024 12:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нардеп відповів, коли Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На цих вихідних планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт. 

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Правки щодо нового закону

"Фракції свої правки вже подали. Я також подав свої. Поки що Кабмін не повернув законопроєкт і ми не знаємо нові пропозиції влади", — зазначив він. 

За його словами, коли закон буде повернено, то його будуть реєструвати під старим номером, адже якщо це робити під новим, то піде багато часу.

Розгляд законопроєкту у ВР

Він додав, що вже 6 лютого буде розгляд законопроєкту щодо мобілізації у Верховній Раді. 

"Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", — наголосив Гончаренко. 

коли Верховна Рада буде розглядати закон про мобілізацію
Скриншот допису з Telegram Олексія Гончаренка

Нагадаємо, народний депутат Роман Лозинський заявив, що українцям потрібно говорити першочергово про мобілізацію ресурсів, а не людей. За його словами, про мобілізацію мають говорити всі нардепи — як опозиція, так і коаліція. 

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
мобілізація
законопроєкт
люди
війна в Україні

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