Нардеп відповів, коли Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію
На цих вихідних планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт.
Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.
Правки щодо нового закону
"Фракції свої правки вже подали. Я також подав свої. Поки що Кабмін не повернув законопроєкт і ми не знаємо нові пропозиції влади", — зазначив він.
За його словами, коли закон буде повернено, то його будуть реєструвати під старим номером, адже якщо це робити під новим, то піде багато часу.
Розгляд законопроєкту у ВР
Він додав, що вже 6 лютого буде розгляд законопроєкту щодо мобілізації у Верховній Раді.
"Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", — наголосив Гончаренко.
Нагадаємо, народний депутат Роман Лозинський заявив, що українцям потрібно говорити першочергово про мобілізацію ресурсів, а не людей. За його словами, про мобілізацію мають говорити всі нардепи — як опозиція, так і коаліція.
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