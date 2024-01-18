Нардеп ответил, когда Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

На этих выходных планируется заседание комитета Нацбезопасности по закону о мобилизации. Во время него должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться сам законопроект.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Правки относительно нового закона

"Фракции свои правки уже подали. Я тоже подал свои. Пока что Кабмин не вернул законопроект и мы не знаем новые предложения власти", — отметил он.

По его словам, когда закон будет возвращен, его будут регистрировать под старым номером, ведь если это делать под новым, то уйдет много времени.

Рассмотрение законопроекта в ВР

Он добавил, что уже 6 февраля будет рассмотрено законопроект о мобилизации в Верховной Раде.

"Почему 6? Потому что это начало новой сессии. Первый вторник февраля — согласно Конституции начинается новая сессия Верховной Рады", — подчеркнул Гончаренко.

Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, народный депутат Роман Лозинский заявил, что украинцам нужно говорить в первую очередь о мобилизации ресурсов, а не людей. По его словам, о мобилизации должны говорить все нардепы — как оппозиция, так и коалиция.