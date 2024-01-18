Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Нардеп ответил, когда Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации arrow

Нардеп ответил, когда Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации

18 января 2024 12:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Нардеп ответил, когда Верховная Рада будет рассматривать новый законопроект о мобилизации
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На этих выходных планируется заседание комитета Нацбезопасности по закону о мобилизации. Во время него должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту. Уже 6 февраля в Верховной Раде будет рассматриваться сам законопроект.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Правки относительно нового закона

"Фракции свои правки уже подали. Я тоже подал свои. Пока что Кабмин не вернул законопроект и мы не знаем новые предложения власти", — отметил он.

По его словам, когда закон будет возвращен, его будут регистрировать под старым номером, ведь если это делать под новым, то уйдет много времени.

Рассмотрение законопроекта в ВР

Он добавил, что уже 6 февраля будет рассмотрено законопроект о мобилизации в Верховной Раде.

"Почему 6? Потому что это начало новой сессии. Первый вторник февраля — согласно Конституции начинается новая сессия Верховной Рады", — подчеркнул Гончаренко.

когда Верховная Рада будет рассматривать закон о мобилизации
Скриншот сообщения из Telegram Алексея Гончаренко

Напомним, народный депутат Роман Лозинский заявил, что украинцам нужно говорить в первую очередь о мобилизации ресурсов, а не людей. По его словам, о мобилизации должны говорить все нардепы — как оппозиция, так и коалиция.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
мобилизация
законопроект
люди
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме