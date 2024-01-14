Нардепка розповіла, коли винесуть проєкт про мобілізацію в Раду

Нардепка Олена Мошенець. Фото: sluga-narodu.com

Нардепка Олена Мошенець розповіла, коли винесуть проєкт про мобілізацію в Раду чи на комітети. За її словами, це може відбутися вже наступного тижня.

Про це Олена Мошенець сказала в ефірі телемарафону.

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Мошенець наголосила, що наразі основне завдання — це знайти баланс між необхідністю мобілізації і бажанням захищати Україну.

До того ж хочуть також врегулювати питання потрапляння ухилянтів до Єдиного реєстру боржників.

Нагадаємо, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що попередній законопроєкт про мобілізацію деяким чином суперечив Конституції України. За його словами, в новому законі не повинно такого бути.

Також ми писали, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відтак підготовка новобранців має тривати потрібно приблизно шість місяців.

Додамо, українським законодавством передбачені категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Але отримати її автоматично неможливо. Відстрочку необхідно оформити в ТЦК та СП.