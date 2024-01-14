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Нардеп рассказала, когда вынесут проект о мобилизации в Раду

14 января 2024 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп рассказала, когда вынесут проект о мобилизации в Раду
Нардеп Елена Мошенец. Фото: sluga-narodu.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нардеп Елена Мошенец рассказала, когда вынесут проект о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти на следующей неделе.

Об этом Елена Мошенец сказала в эфире телемарафона.

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Проект о мобилизации

Мошенец подчеркнула, что основная задача — найти баланс между необходимостью мобилизации и желанием защищать Украину.

К тому же хотят также урегулировать вопрос попадания уклонистов в Единый реестр должников.

Напомним, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что предыдущий законопроект о мобилизации некоторым образом противоречил Конституции Украины. По его словам, в новом законе не должно быть такого.

Также мы писали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна продолжаться примерно шесть месяцев.

Добавим, украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Но получить его автоматически невозможно. Отсрочку нужно оформить в ТЦК и СП.

Верховная Рада
украинцы
Украина
нардепы
мобилизация

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