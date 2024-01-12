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Зеленський розповів, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію

12 січня 2024 20:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не бачив остаточної версії законопроєкту щодо мобілізації. За його словами, такий закон має бути "справедливим".

Про це він сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. 

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Що сказав Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації

Як відомо, нещодавно документ було відкликано урядом з парламенту на доопрацювання. 

"Що стосується законопроєкту про мобілізацію, то військові працювали над цим разом з депутатами. Кінцевий варіант я не бачив. Для мене головне, щоб цей закон був справедливим", — наголосив глава держави.

Він додав, що коли побачить всі його деталі, то зможе про це більше розповісти. 

Що відомо про ухвалення законопроєкту

Своєю чергою, нардеп Давид Арахамія зазначив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно змінити. З нього повинні бути виключені деякі норми, і документ не має порушувати права людей і відповідати чинним законам України.

Також Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому вчора, 11 січня, проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Крім того, вчора, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.

Володимир Зеленський
військові
Ріші Сунак
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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