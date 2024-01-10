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Арахамія розповів, коли буде перше читання законопроєкту про мобілізацію

10 січня 2024 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Арахамія розповів, коли буде перше читання законопроєкту про мобілізацію
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: t.me/David_Arakhamia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудеться перше читання законопроєкту про мобілізацію. За його словами, це буде завтра, 11 січня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Лідер Коаліції Давід Арахамія з трибуни Парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроєкту по мобілізації", — розповів Железняк.

Він додав, що це буде перше читання з пропозиціями Комітету.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який уряд представив наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Варто розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому в тому випадку, якщо документ залишиться в такому вигляді.

Додамо, законопроєкт про мобілізацію став найважливішою темою обговорення в Україні. Профільний парламентський комітет із нацбезпеки розглядав його кілька днів, до Ради було внесено п'ять версій цього законопроєкту, однак проблема полягає в тому, що влада не бачить розв'язання мобілізаційної проблеми в Україні.

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