Арахамія розповів, коли буде перше читання законопроєкту про мобілізацію

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: t.me/David_Arakhamia

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудеться перше читання законопроєкту про мобілізацію. За його словами, це буде завтра, 11 січня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Лідер Коаліції Давід Арахамія з трибуни Парламенту тільки що оголосив, що завтра буде перше читання по законопроєкту по мобілізації", — розповів Железняк.

Він додав, що це буде перше читання з пропозиціями Комітету.

Допис Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який уряд представив наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Варто розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому в тому випадку, якщо документ залишиться в такому вигляді.

Додамо, законопроєкт про мобілізацію став найважливішою темою обговорення в Україні. Профільний парламентський комітет із нацбезпеки розглядав його кілька днів, до Ради було внесено п'ять версій цього законопроєкту, однак проблема полягає в тому, що влада не бачить розв'язання мобілізаційної проблеми в Україні.