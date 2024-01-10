Мобілізація в Україні: Дикий назвав термін служби

ЗСУ. Фото: Генштаб

Термін військової служби в армії під час війни у 36 місяців — є нормально порахованою цифрою. Це такий собі компроміс поміж фізичними та моральними можливостями людини.

Але тим, хто задіяний на передовій фронту, день служби слід рахувати за два-три.

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Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, граничний термін служби під час війни — дуже важлива норма для військових. Адже один із найбільш демотивуючих моментів для тих, кому приходять повістки — те, що це квиток в один кінець. А піксель, тобто військова форма, сприймається, як назавжди.

"Законопроєктом пропонують встановити термін у 36 місяців, це пораховано, такий собі компроміс поміж фізичними та моральними можливостями людини. Але якщо додати, що на нулі день рахується за два або й три — тоді все стане на свої місця", — уточнив Дикий.

Нагадаємо, новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні включає чимало нововведень, зокрема покарання для ухилянтів. Згідно з документом на таких чоловіків чекає низка обмежень.