Мобилизация в Украине: Дикий назвал срок службы

ВСУ. Фото: Генштаб

Срок военной службы в армии во время войны в 36 месяцев — нормально подсчитанная цифра. Это некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека.

Но тем, кто задействован на передовой фронта, день службы следует считать за два-три.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, предельный срок службы во время войны — очень важная норма для военных. Ведь один из самых демотивирующих моментов для тех, кому приходят повестки, — что это билет в один конец. А пиксель, то есть военная форма, воспринимается как навсегда.

"Законопроектом предлагают установить срок в 36 месяцев, это посчитано, некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека. Но если добавить, что на нуле день считается за два или три — тогда все станет на свои места", — уточнил Дикий.

Напомним, новый законопроект об усилении мобилизации в Украине включает немало новшеств, в том числе наказание для уклоняющихся. Согласно документу таких мужчин ждет ряд ограничений.