Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Предельный срок мобилизации во время войны: Дикий назвал нюанс arrow

Предельный срок мобилизации во время войны: Дикий назвал нюанс

10 января 2024 05:59
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Мобилизация в Украине: Дикий назвал срок службы
ВСУ. Фото: Генштаб
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Срок военной службы в армии во время войны в 36 месяцев — нормально подсчитанная цифра. Это некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека.

Но тем, кто задействован на передовой фронта, день службы следует считать за два-три.

Читайте также:

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, предельный срок службы во время войны — очень важная норма для военных. Ведь один из самых демотивирующих моментов для тех, кому приходят повестки, — что это билет в один конец. А пиксель, то есть военная форма, воспринимается как навсегда.

"Законопроектом предлагают установить срок в 36 месяцев, это посчитано, некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека. Но если добавить, что на нуле день считается за два или три — тогда все станет на свои места", — уточнил Дикий.

Напомним, новый законопроект об усилении мобилизации в Украине включает немало новшеств, в том числе наказание для уклоняющихся. Согласно документу таких мужчин ждет ряд ограничений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме