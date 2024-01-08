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Яке покарання для ухилянтів передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

8 січня 2024 14:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Яке покарання для ухилянтів передбачає новий законопроєкт про мобілізацію
Вручення повістки. Фото: porady.org.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні включає чимало нововведень, зокрема покарання для ухилянтів. Згідно з документом на таких чоловіків чекає низка обмежень. 

Про це повідомляє ТСН.

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Згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації до лав ЗСУ пропонують брати чоловіків, віком з 25 років, а не з 27 як це було раніше. Крім того, повістки матимуть чіткий строк явки, чого не було раніше. Також хочуть мобілізувати українців за кордону та карати ухилянтів. 

Якщо військовозобов'язаний потрапив до списку ухилянтів, то він матиме низку обмежень. Зокрема, законопроєкт передбачає: відмову в кредиті, відсутність можливості отримання посвідчення водія, заборона на операції нерухомістю і іншим майном та обмеження кермування автомобілем. 

Однак за неявку за викликом та відмовою від військової служби є і серйозніші покарання у вигляді тюремного строку. До прикладу від трьох до п'яти років може отримати той, хто не йде на медичний огляд. Також зросте санкція для порушників правил мобілізації та військової служби. До 153-204 тисяч гривень.

Наразі ще й дискутують про можливість затримання порушників на три доби задля встановлення особи та з'ясування обставин порушення.

Нагадаємо, нещодавно аналітик Євген Дикий розповів, чи можлива мобілізація українців за кордоном

Також ми писали, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня. 

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