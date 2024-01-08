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Какое наказание для уклонистов предусматривает новый законопроект о мобилизации

8 января 2024 14:50
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Какое наказание для уклонистов предусматривает новый законопроект о мобилизации
Вручение повестки. Фото: porady.org.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Новый законопроект об усилении мобилизации в Украине включает немало новшеств, в том числе наказание для уклонистов. Согласно документу таких мужчин ждет ряд ограничений.

Об этом сообщает ТСН.

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Согласно новому законопроекту об усилении мобилизации в ряды ВСУ предлагают брать мужчин в возрасте с 25 лет, а не с 27, как это было раньше. Кроме того, у повесток будет четкий срок явки, чего не было раньше. Также хотят мобилизовать украинцев из-за границы и наказывать уклонистов.

Если военнообязанный попал в список уклонистов, то он будет иметь ряд ограничений. В частности, законопроект предусматривает: отказ в кредите, отсутствие возможности получения водительского удостоверения, запрет на операции недвижимостью и другим имуществом, и ограничение вождения автомобилем.

Однако за неявку по вызову и отказу от военной службы есть и более серьезные наказания в виде тюремного срока. К примеру, от трех до пяти лет может получить тот, кто не идет на медицинское освидетельствование. Также возрастет санкция для нарушителей правил мобилизации и военной службы. До 153-204 тысяч гривен.

Пока еще и дискутируют о возможности задержания нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств нарушения.

Напомним, недавно аналитик Евгений Дикий рассказал, возможна ли мобилизация украинцев за рубежом.

Также мы писали, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады вскоре примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.

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