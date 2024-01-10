Безпековий комітет пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію — деталі від Гончаренка

Українські військові в строю. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

Безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Запропоновані правки у законопроєкт про мобілізацію:

надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

відстрочка особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

надання відстрочки для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

виключення повістки через електронну пошту;

запровадження підстави для звільнення зі служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;

скоротити терміни звільнення строковиків.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні ухвалять рішення стосовно законопроєкту про мобілізацію. Нардепи вимагають, аби Міноборони провело допрацювання і внесло до нього зміни.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який уряд представив наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Варто розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому в тому випадку, якщо документ залишиться в такому вигляді.

Додамо, термін військової служби в армії під час війни у 36 місяців — є нормально порахованою цифрою. Це такий собі компроміс поміж фізичними та моральними можливостями людини. Але тим, хто задіяний на передовій фронту, день служби слід рахувати за два-три.