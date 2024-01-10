Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

У військовій частині ЗСУ. Фото: Twitter Козятинського

Відразу після прибуття мобілізованого до військової частини на нього чекає низка бюрократичних процедур. Йдеться, зокрема, про оформлення зарплатних карток, а також про рапорт про заступ на посаду.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Армійська бюрократія

За словами Козятинського, відразу після потрапляння до військової частини, де мобілізований буде проходитиме службу після навчального центру, на нього чекає низка бюрократичних процедур.

"По прибутті, ваша перша зупинка — "стройова", адміністративна служба військової частини, що займається оформленням особового складу та іншими бюрократичними процедурами", — підкреслив військовослужбовець.

У цій службі новоприбулому зроблять рапорт про заступ на посаду, оформлять військовий квиток та зарплатну картку "Приватбанку" чи "Ощадбанку", а також, за потреби, видадуть довідку про знаходження на службі.

Останній крок до ЗСУ

Далі, після бюрократичної складової, новоприбулий військовослужбовець потрапить до свого безпосереднього командира.

"Ви отримаєте майно та зброю, складете військову присягу Українському народові й, нарешті, станете повноправним військовослужбовцем Збройних сил України", — підкреслив бойовий медик, який у свій час сам пройшов усі ці процедури.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.