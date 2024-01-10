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Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

10 января 2024 05:58
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Владимир Мыленко
журналист
Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного
В воинской части ВСУ. Фото: Twitter Казатинского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Сразу по прибытии мобилизованного в воинскую часть его ждет ряд бюрократических процедур. Речь идет, в частности, об оформлении зарплатных карт, а также о рапорте о вступлении в должность.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, сразу после попадания в воинскую часть, где мобилизованный будет проходить службу после учебного центра, его ждет ряд бюрократических процедур.

"По прибытии ваша первая остановка — "строевая", административная служба воинской части, которая занимается оформлением личного состава и другими бюрократическими процедурами", — подчеркнул военнослужащий.

В этой службе новоприбывшему сделают рапорт о вступлении в должность, оформят военный билет и зарплатную карточку "Приватбанка" или "Ощадбанка", а также, при необходимости, выдадут справку о нахождении на службе.

Последний шаг к ВСУ

Далее, после бюрократической составляющей, вновь прибывший военнослужащий попадет к своему непосредственному командиру.

"Вы получите имущество и оружие, принесете военную присягу Украинскому народу и, наконец, станете полноправным военнослужащим Вооруженных сил Украины", — подчеркнул боевой медик, который в свое время сам прошел все эти процедуры.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.

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