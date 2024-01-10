Комитет безопасности предлагает внести правки в законопроект о мобилизации — детали от Гончаренко

Украинские военные в строю. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

Комитет по безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Предложенные правки в законопроект о мобилизации:

предоставление отсрочки соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (специальности);

отсрочка лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

исключение повестки по электронной почте;

введение оснований для увольнения со службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

сократить сроки увольнения срочников.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сегодня примут решение по законопроекту о мобилизации. Нардепы требуют, чтобы Минобороны провело доработку и внесло изменения.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

Добавим, срок военной службы в армии во время войны в 36 месяцев — нормально рассчитанная цифра. Это некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека. Но тем, кто задействован на передовой фронта, день службы следует считать за два-три.