Комитет безопасности предлагает внести правки в законопроект о мобилизации — детали от Гончаренко
Комитет по безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Предложенные правки в законопроект о мобилизации:
- предоставление отсрочки соискателям образования при условии его последовательного получения без учета специальности (специальности);
- отсрочка лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
- предоставление отсрочки для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- исключение повестки по электронной почте;
- введение оснований для увольнения со службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
- сократить сроки увольнения срочников.
Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сегодня примут решение по законопроекту о мобилизации. Нардепы требуют, чтобы Минобороны провело доработку и внесло изменения.
Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.
Добавим, срок военной службы в армии во время войны в 36 месяцев — нормально рассчитанная цифра. Это некий компромисс между физическими и моральными возможностями человека. Но тем, кто задействован на передовой фронта, день службы следует считать за два-три.
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