Політолог пояснив, чому влада не може домовитись про правила мобілізації

Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Валерій Залужний. Фото: facebook.com / ganna_maliar

Законопроєкт про мобілізацію став найважливішою темою обговорення в Україні. Профільний парламентський комітет із нацбезпеки розглядав його кілька днів, до Ради було внесено п'ять версій цього законопроєкту, однак проблема полягає в тому, що влада не бачить розв'язання мобілізаційної проблеми в Україні.

Про це пише політичний оглядач Мілан Лєліч у колонці РБК-Україна.

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Політолог зазначив, що новий законопроєкт про мобілізацію в України різко загострив суперечності в суспільстві, поділивши людей на військові-цивільні, бідні-багаті, ті, хто виїхали і ті, що залишись тощо. Відповідно мало громадян підтримують нові правила мобілізації.

"Знайти спільний знаменник між об'єктивними потребами ЗСУ у живій силі, збереженням економіки та "справедливістю", у всіх розуміннях цієї категорії, поки неможливо. І на це, звичайно, зверху накладаються і суто політичні міркування у владній верхівці", — наголошує Мілан Лєліч.

Видання пише, що чіткого бачення мобілізації немає і на Банковій. До прикладу, особисто президент Володимир Зеленський виступає проти надто жорстких заходів. Проте, політичний оглядач вважає, що у випадку з мобілізацією навряд чи можна зробити так, щоб залишилися задоволеними всі: і військове керівництво, і звичайні солдати, і цивільні.

Як відомо, влада не хочуть здійснювати мобілізаційні плани лише "батогом", а й хоче використовувати "пряник". Серед можливих ідей — надавати людям, які самі зареєструються в електронному кабінеті військовозобов'язаного, тримісячну відстрочку, щоб дати людині достатньо часу підготуватися та завершити свої цивільні справи. Або взагалі розбити всіх, хто має відправитися в армію, на групи, із зазначенням дати, коли людина, швидше за все, реально піде служити.

"У сухому залишку, станом на зараз у владі немає розуміння, коли і в якому вигляді запрацюють нові мобілізаційні правила", — каже Лєліч.

Нагадаємо, 4 січня у Комітеті ВР з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони тривало протягом декількох днів.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що станом на ранок 9 січня до Верховної Ради подали вже п'ять версій законопроєкту про мобілізацію.

Також вчора, 9 січня, розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт. Проте рішення не ухвалили. Кінцевий результат очікується сьогодні, 10 січня.