У Раді розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію
Сьогодні о 10:30 розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт. Загалом, відомо, що до ВР подали п'ять версій цього законопроєкту.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Засідання щодо мобілізаційного законопроєкту
Олексій Гончаренко розповів, що о 10:30 9 січня розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт.
Напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що станом на ранок 9 січня до Верховної Ради подали вже п'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Оскільки сьогодні останній день подачі альтернативних законопроєктів, то інших версій вже не буде.
Нагадаємо, 4 січня у Комітеті ВР з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони тривало протягом декількох днів.
Також ми писали, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.
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