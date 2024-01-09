У Раді розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію

Засідання Комітету з нацбезпеки. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Сьогодні о 10:30 розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт. Загалом, відомо, що до ВР подали п'ять версій цього законопроєкту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Олексій Гончаренко розповів, що о 10:30 9 січня розпочалося засідання Комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроєкт.

Напередодні нардеп Ярослав Железняк повідомив, що станом на ранок 9 січня до Верховної Ради подали вже п'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Оскільки сьогодні останній день подачі альтернативних законопроєктів, то інших версій вже не буде.

П'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Фото: t.me/yzheleznyak

Нагадаємо, 4 січня у Комітеті ВР з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони тривало протягом декількох днів.

Також ми писали, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.