До ВР подали п'ять версій законопроєкту про мобілізацію

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Станом на ранок 9 січня до Верховної Ради подали вже п'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Оскільки сьогодні останній день подачі альтернативних законопроєктів, то інших версій вже не буде.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Железняк розповів, що у Верховній Раді вже є п'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, один урядовий та чотири альтернативних.

П'ять версій законопроєкту про мобілізацію. Фото: t.me/yzheleznyak

"Сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік. Плюс, згідно з Регламентом, від сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті", — пояснює депутат.

Він також додав, що наразі триває закрите обговорення у Спікера з фракціями по закону. А вже на 10:00 призначений Комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту.

Нагадаємо, 4 січня у Комітеті ВР з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони тривало протягом декількох днів.

Також ми писали, що Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради незабаром ухвалить остаточне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Це станеться у вівторок, 9 січня.