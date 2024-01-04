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Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію

4 січня 2024 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Комітет ВР з нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Комітеті Верховної Ради України з національної безпеки розпочали розгляд законопроєкту про мобілізацію сьогодні, 4 січня. Обговорення разом з командуванням Збройних сил України та представниками Міністерства оборони триватиме протягом декількох днів. 

Про це повідомив народний депутат України Давид Арахамія.

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Арахамія зазначив, що новий законопроєкт про мобілізацію передали на розгляд до Комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки. За словами нардепа, протягом декількох днів триватимуть обговорення закону з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", — додав Арахамія.

Скриншот допису Арахамії
Скриншот допису Арахамії

Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка є членкинею Комітету, також поширила інформацію у соцмережі про те, що Комітет Ради починає розгляд законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби сьогодні, 4 січня. Вона додала, що його розгляд триватиме три дні. Станом на зараз необхідні документи та експертиза для розгляду законопроєкту готові.

"Я за те, щоб було організовано часткову трансляцію, але було вирішено проводити в закритому режимі в умовах воєнного стану, як загалом працює наш комітет зараз", — зауважила Безугла. 

Серед членів Комітету нацбезпеки є:

  • Голова Комітету Завітневич Олександр;
  • секретар Костенко Роман;
  • заступник Безугла Мар'яна;
  • заступник Мисягін Юрій; 
  • заступник Чернєв Єгор;
  • Копитін Ігор; 
  • Арахамія Давид; 
  • Березін Максим;
  • Веніславський Федір;
  • Герасименко Ігор;
  • Здебський Юрій;
  • Івченко Вадим;
  • Касай Геннадій;
  • Ковальов Олександр;
  • Парубій Андрій;
  • Рахманін Сергій;
  • Федієнко Олександр;
  • Фріз Ірина;
  • Бобровська Соломія;
  • Хоменко Олена
Скриншот допису Безуглої
Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, народні депутати України можуть прибрати декілька пунктів зі скандального законопроєкту №10378 про мобілізацію. Цього тижня буде напрацьований більш компромісний варіант, який може дозволити проголосувати за нього в сесійній залі. 

Додамо, до Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп Олексій Гончаренко.

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