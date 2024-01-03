Нардепи готують законопроєкт про УБД — Безугла розповіла подробиці

Нардепка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Нардепка Мар'яна Безугла розповіла деталі нового законопроєкту №10062, який буде стосуватися отримання статусу учасника бойових дій. Його вже готують для другого читання у парламенті.

Зміст нового законопроєкту політикиня оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі законопроєкту №10062

Реєстр військовозобовʼязаних

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);

електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

Статус УБД

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Реєстр військовослужбовців

матриця функціонування реєстру військовослужбовців;

облік військовослужбовців;

обмін даними між реєстрами;

створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

Особливості захисту інформації в ІКС МОУ

зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

аналогічні зміни в Закон про захист інформації в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Хмарні послуги

обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) — на підставі рішення Міністра оборони;

знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла закликала учасників студії "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України.

Водночас перед цим лідер фракції "Голос", нардеп Ярослав Железняк публічно облаяв політикиню, та пояснив, як її заяви шкодять економіці. Це він зробив після того, як Безугла оприлюднила тези нового законопроєкту щодо мобілізації та рекрутингу, який ще навіть не зареєстрували у парламенті.