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Безугла пропонує колективу "Кварталу 95" іти до лав ЗСУ

3 січня 2024 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Безугла пропонує колективу "Кварталу 95" іти до лав ЗСУ
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла закликала учасників "Кварталу 95" не підставляти своїми неоднозначними діями Президента України Володимира Зеленського. Також вона запропонувала частині творчого колективу піти до лав Збройних сил України. 

Про це Безугла написала на своїй сторінці в Facebook.

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Пост Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Безугла внесла пропозицію щодо "Квартала 95"

"Якою б законною не була діяльність, яким би успішним шоу, питання доречності гастролей і стилістики виступів лежить в морально-етичній площині: якщо ви були створені теперішнім Президентом країни і назавжди асоціюєтесь з ним, не підставляйте його", — заявила Безугла.

Безугла нагадала, що часи та країна змінилися, і творчому колективу "Квартала 95" варто це враховувати. При цьому вона висунула пропзицію, щоб частину колективу вирушила до лав ЗСУ.

"І взагалі, якщо б частина колективу пішла добровольцями в ЗСУ, то це була б чудова рольова модель, а самі враження від служби б точно змінили посил студії", — вважає Безугла. 

Раніше ми повідомляли, що народний депутат України Мар'яна Безугла вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським до Авдіївки мали поїхати Головком ЗСУ Валерій Залужний та голова Комітету нацбезпеки ВРУ Олександр Завітневич. Втім, колеги нардепа зустріли такі слова несхвально.

Нагадуємо, що новий законопроєкт, який готують у Верховній Раді, передбачає зниження призовного віку по мобілізації з 27 до 25 років. Документ ще не зареєстрували у Верховній Раді та очікує на опрацювання та зауваження від Головнокомандувача Збройних сил України.

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