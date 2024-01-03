Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Безугла предлагает коллективу "Квартала 95" идти в ряды ВСУ arrow

Безугла предлагает коллективу "Квартала 95" идти в ряды ВСУ

3 января 2024 18:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Безугла предлагает коллективу "Квартала 95" идти в ряды ВСУ
Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook.

Читайте также:
безугла
Пост Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Безуглая внесла предложение по "Кварталу 95"

"Какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-нравственной плоскости: если вы были созданы нынешним Президентом страны и навсегда ассоциируетесь с ним, не подставляйте его", — заявила Безугла.

Безуглая напомнила, что времена и страна изменились, и творческому коллективу "Квартала 95" стоит это учитывать. При этом она выдвинула предложение, чтобы часть коллектива отправилась в ряды ВСУ.

"И вообще, если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии", — считает Безуглая.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая считает, что с президентом Украины Владимиром Зеленским в Авдеевку должны были поехать Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Комитета нацбезопасности ВРУ Александр Завитневич . Впрочем, коллеги нардепа встретили такие слова неодобрительно.

Напомним, что новый законопроект, который готовят в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрировали в Верховной Раде и ожидает обработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме