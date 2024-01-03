Безугла предлагает коллективу "Квартала 95" идти в ряды ВСУ

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: скриншот

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала участников "Квартала 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Facebook.

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Безуглая внесла предложение по "Кварталу 95"

"Какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-нравственной плоскости: если вы были созданы нынешним Президентом страны и навсегда ассоциируетесь с ним, не подставляйте его", — заявила Безугла.

Безуглая напомнила, что времена и страна изменились, и творческому коллективу "Квартала 95" стоит это учитывать. При этом она выдвинула предложение, чтобы часть коллектива отправилась в ряды ВСУ.

"И вообще, если бы часть коллектива пошла добровольцами в ВСУ, то это была бы отличная ролевая модель, а сами впечатления от службы точно изменили бы посыл студии", — считает Безуглая.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Украины Марьяна Безуглая считает, что с президентом Украины Владимиром Зеленским в Авдеевку должны были поехать Главком ВСУ Валерий Залужный и глава Комитета нацбезопасности ВРУ Александр Завитневич . Впрочем, коллеги нардепа встретили такие слова неодобрительно.

Напомним, что новый законопроект, который готовят в Верховной Раде, предусматривает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет. Документ еще не зарегистрировали в Верховной Раде и ожидает обработки и замечания от Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.