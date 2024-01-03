Нардепы готовят законопроект об УБД — Безуглая рассказала подробности

Нардеп Марьяна Безуглая. Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Нардеп Марьяна Безуглая рассказала детали нового законопроекта №10062, который будет касаться получения статуса участника боевых действий. Его уже готовят к второму чтению в парламенте.

Содержание нового законопроекта политик обнародовала на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Детали законопроекта №10062

Реестр военнообязанных

расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);

усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);

электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);

электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);

электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ.услуг).

Статус УБД

электронное взаимодействие между реестрами;

электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);

автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);

выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Реестр военнослужащих

матрица функционирования реестра военнослужащих;

учет военнослужащих;

обмен данными между реестрами;

создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

Особенности защиты информации в ИКС МОУ

изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);

аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Облачные услуги

обработка информации, которую составляет ЗН, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) — на основании решения Министра обороны;

снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая призвала участников студии "Квартал 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.

В то же время лидер фракции "Голос", нардеп Ярослав Железняк публично обругал политика, и объяснил, как ее заявления вредят экономике. Это он сделал после того, как Безуглая обнародовала тезисы нового законопроекта, касающегося мобилизации и рекрутинга, который еще даже не зарегистрировали в парламенте.