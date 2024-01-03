Нардепы готовят законопроект об УБД — Безуглая рассказала подробности
Нардеп Марьяна Безуглая рассказала детали нового законопроекта №10062, который будет касаться получения статуса участника боевых действий. Его уже готовят к второму чтению в парламенте.
Содержание нового законопроекта политик обнародовала на своей странице в Facebook.
Детали законопроекта №10062
Реестр военнообязанных
- расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
- усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
- электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);
- электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
- электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ.услуг).
Статус УБД
- электронное взаимодействие между реестрами;
- электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
- автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
- выписка из реестра об участии в боевых действиях.
Реестр военнослужащих
- матрица функционирования реестра военнослужащих;
- учет военнослужащих;
- обмен данными между реестрами;
- создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).
Особенности защиты информации в ИКС МОУ
- изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
- аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине.
Облачные услуги
- обработка информации, которую составляет ЗН, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) — на основании решения Министра обороны;
- снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.
Напомним, что ранее Марьяна Безуглая призвала участников студии "Квартал 95" не подставлять своими неоднозначными действиями Президента Украины Владимира Зеленского. Также она предложила части творческого коллектива пойти в ряды Вооруженных сил Украины.
В то же время лидер фракции "Голос", нардеп Ярослав Железняк публично обругал политика, и объяснил, как ее заявления вредят экономике. Это он сделал после того, как Безуглая обнародовала тезисы нового законопроекта, касающегося мобилизации и рекрутинга, который еще даже не зарегистрировали в парламенте.
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