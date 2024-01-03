Які пункти можуть виключити з законопроєкту про мобілізацію — у ВР назвали головні

Мобілізовані бійці ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Народні депутати України можуть прибрати декілька пунктів зі скандального законопроєкту №10378 про мобілізацію. Цього тижня буде напрацьований більш компромісний варіант, який може дозволити проголосувати за нього в сесійній залі.

Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в інтерв'ю "Телевізійній службі новин".

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Новий законопроєкт про мобілізацію

"Працює велика міжвідомча робоча група, ми бачили зауваження, наприклад, з боку омбудсмена. Є певні занепокоєння, щоб не було певних корупційних норм. Наприклад, норма про те, що військкоми можуть самі вносити, самі вирішувати, кого забрати з так званого списку боржників. Знову таки, ці всі дії мають бути у зрозумілий і справедливий спосіб", — розповіла Кравчук.

Згідно з заявою нардепки, законопроєкт може позбутися пунктів про заборону для ухилянтів операцій з нерухомістю, керуванням авто та використанням коштів, які нещодавно розкритикував уповноважений парламенту з прав людини Дмитро Лубінець.

Головні скандальні тези нового законопроєкту

повістки через електронний кабінет призовника та електронну пошту;

скасування відстрочки (та можлива мобілізація) для людей з інвалідністю ІІІ групи;

покарання для ухилянтів : заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортом та отримання водійського посвідчення, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави;

: заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортом та отримання водійського посвідчення, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмова в підписанні кредитних договорів, зупинка отримання пільг і послуг від держави; припинення надання консульських послуг в українських дипустановах за кордоном у разі відсутності військово-облікових документів;

кримінальна відповідальність за відмову проходити ВЛК.

Нагадаємо, що раніше сьогодні зранку, 3 січня, у Харкові люди у військовій формі силоміць заштовхнули чоловіка в автомобіль. На відео можна побачити, як він намагався вирватися.

Також сьогодні до Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.