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Хто вручатиме повістки українцям 2024 року — деталі нового законопроєкту

3 січня 2024 07:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — хто вручатиме повістки 2024 року — новий законопроєкт
Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку в Україні. Фото: УНІАН
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років й надалі отримуватимуть повістки. Водночас народні депутати спільно з Міноборони готують зміни до процедури мобілізації, зокрема ті, які стосуватимуться вручення повісток. 

У разі їх прийняття процес вручення повісток може бути кардинально змінений. Проєкт закону передбачає введення електронних повісток та нові методи їх доставки, пише 24 Канал.

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Так, відповідно до пропозицій законотворців, щоб спростити процедуру та зробити її сучасною та зручною для військовозобов'язаних громадян, повістки можна буде отримати через електронний кабінет призовника або електронну пошту.

При цьому залишатимуться в силі й традиційні способи вручення цього документи, які чинні зараз. 

Згідно із законопроєктом, право вручати повістки матимуть: 

  • працівники ТЦК та СП;
  • поліцейські (ця зміна все ще обговорюється);
  • роботодавці (лише на місці роботи та за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК та СП).

Крім того, за наявності відповідного розпорядження начальника ТЦК та СП такі повноваження залишатимуться у: 

  • працівників ЖЕКів;
  • голів ОСББ;
  • сільських старост (голів);
  • керівників (голів) державних органів;
  • керівників підприємств, установ та організацій. До них можуть належати й заклади освіти.

Важливо: поки законопроєкт №10378 та зміни, які він пропонує, не ухвалені, тож представники Національної поліції наразі не мають права виписувати повістки. Щодо інших вищезгаданих категорій, вони й зараз мають такі повноваження.

Раніше ми інформували, що представники ЖЕКів та ОСББ можуть вручати повістки. Як має відбуватися процедура?

Нагадаємо, ми повідомляли, правила вручення повісток сільськими головами.

Також ми писали, що ТЦК можуть не виписувати повістки деяким українцям.

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