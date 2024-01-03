Мобилизация в Украине — кто будет вручать повестки в 2024 году

Кто будет вручать повестки украинцам в 2024 году — детали нового законопроекта
Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут получать повестки. В то же время народные депутаты совместно с Минобороны готовят изменения к процедуре мобилизации, в частности те, которые будут касаться вручения повесток.
При их принятии процесс вручения повесток может быть кардинально изменен. Проект закона предусматривает введение электронных повесток и новые методы их доставки, пишет 24 Канал.
Так, согласно предложениям законотворцев, чтобы упростить процедуру и сделать ее современной и удобной для военнообязанных граждан, повестки можно получить через электронный кабинет призывника или электронную почту.
При этом будут оставаться в силе и действующие сейчас традиционные способы вручения этого документа.
Согласно законопроекту, право вручать повестки будут иметь:
- работники ТЦК и СП;
- полицейские (это изменение все еще обсуждается);
- работодатели (лишь на месте работы и при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП).
Кроме того, при наличии соответствующего распоряжения начальника ТЦК и СП такие полномочия будут оставаться у:
- работников ЖЭКов;
- председателей ОСМД;
- сельских старост (голов);
- руководителей (председателей) государственных органов;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций. К ним могут относиться и учебные заведения.
Важно: законопроект №10378 и предлагаемые им изменения не приняты, поэтому представители Национальной полиции пока не имеют права выписывать повестки. Что касается других вышеупомянутых категорий, они и сейчас имеют такие полномочия.
Ранее мы информировали, что представители ЖЭКов и ОСМД могут вручать повестки. Как должна проходить процедура?
Напомним, мы сообщали, правила вручения повесток сельскими головами.
Также мы писали, что ТЦК могут не выписывать повестки некоторым украинцам.
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