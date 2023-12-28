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ТЦК можуть не виписувати повістки деяким українцям — про кого йде мова

28 грудня 2023 20:17
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — чому ТЦК можуть не видавати повістки деяким українцям
Представник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Фото: novynarnia.com
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Проте, існують випадки, коли особі можуть не видати такий документ.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Так, за його словами, працівники ТЦК та СП можуть не виписувати повістку військовозобов'язаному у тому випадку, якщо в нього при собі є військово-облікові документи.

Тобто, це свідчить про те, що така особа вже побувала в територіальному центрі комплектування й оновила свої дані. А перша повістка саме для того і призначена, щоб уточнити дані військовозобов'язаного громадянина, пояснив представник Сухопутних військ України. 

Фітьо підкреслив, що у осіб, які мають при собі військово-облікові документи жодних проблем не буде.

"Це тільки уточнення облікових даних. Після цього проходите медичний огляд. Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру", — зазначив Фітьо.

При цьому він додав, що навчання українських військових триває щонайменше місяць. А в деяких випадках, якщо професія складніша, здобуття навичок може тривати від двох до трьох місяців. Також передбачено й навчання за кордоном.

"Тільки після цього ви потрапляєте до своєї військової частини, де починаєте виконувати відповідні завдання. Тому ще раз наголошу: після першої повістки ніхто на війну не відправляє", — резюмував Фітьо.

 

Раніше ми повідомляли, чи можуть військовозобов'язаним чоловікам вручати повістки сільські голови.

Нагадаємо, ми писали, що слід робити, якщо вам вручають повістку в лікарні.

Також ми інформували, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона заповнена частково.

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