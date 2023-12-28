Мобилизация в Украине — почему ТЦК могут не выдавать повестки некоторым украинцам

Представитель ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Фото: novynarnia.com

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Однако существуют случаи, когда лицу могут не выдать такой документ.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Так, по его словам, работники ТЦК и СП могут не выписывать повестку военнообязанному в том случае, если у него при себе есть военно-учетные документы.

То есть это свидетельствует, что такое лицо уже побывало в территориальном центре комплектования и обновило свои данные. А первая повестка именно для этого и предназначена, чтобы уточнить данные военнообязанного гражданина, пояснил представитель Сухопутных войск Украины.

Фитьо подчеркнул, что у лиц, имеющих при себе военно-учетные документы, никаких проблем не будет.

"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинское освидетельствование. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — отметил Фитьо.

При этом он добавил, что обучение украинских военных длится минимум месяц. А в некоторых случаях, если профессия сложнее, получение навыков может занять от двух до трех месяцев. Также предусмотрено и обучение за границей.

"Только после этого вы попадаете в свою воинскую часть, где начинаете выполнять соответствующие задачи. Поэтому еще раз подчеркну: после первой повестки никто на войну не отправляет", — резюмировал Фитьо.

Ранее мы сообщали, могут ли военнообязанным мужчинам вручать повестки сельские головы.

Напомним, мы писали, что нужно делать, если вам вручают повестку в больнице.

Также мы информировали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.