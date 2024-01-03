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Какие пункты могут исключить из законопроекта о мобилизации — в ВР назвали главные

3 января 2024 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какие пункты могут исключить из законопроекта о мобилизации — в ВР назвали главные
Мобилизированные бойцы ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.

Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Телевизионной службе новостей".

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Новый законопроект о мобилизации

"Работает большая межведомственная рабочая группа, мы видели замечания, например, со стороны омбудсмена. Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военнослужащие могут сами вносить, сами решать, кого забрать из так называемого списка должников. Опять же, все эти действия должны быть понятным и справедливым способом", — рассказала Кравчук.

Согласно заявлению нардепа, законопроект может лишиться пунктов о запрете для уклоняистов сделок с недвижимостью, управлением авто и использованием средств, которые недавно раскритиковал уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец.

Главные скандальные тезисы нового законопроекта

  • повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;
  • отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;
  • наказания уклонистам: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;
  • прекращение предоставления консульских услуг в украинских дипучреждениях за рубежом в случае отсутствия военно-учетных документов;
  • уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК.

Напомним, что ранее сегодня утром, 3 января, в Харькове люди в военной форме насильно втолкнули мужчину в автомобиль. На видео можно увидеть, как он пытался вырваться.

Также сегодня в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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