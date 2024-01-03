Какие пункты могут исключить из законопроекта о мобилизации — в ВР назвали главные
Народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.
Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью "Телевизионной службе новостей".
Новый законопроект о мобилизации
"Работает большая межведомственная рабочая группа, мы видели замечания, например, со стороны омбудсмена. Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военнослужащие могут сами вносить, сами решать, кого забрать из так называемого списка должников. Опять же, все эти действия должны быть понятным и справедливым способом", — рассказала Кравчук.
Согласно заявлению нардепа, законопроект может лишиться пунктов о запрете для уклоняистов сделок с недвижимостью, управлением авто и использованием средств, которые недавно раскритиковал уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные скандальные тезисы нового законопроекта
- повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;
- отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;
- наказания уклонистам: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;
- прекращение предоставления консульских услуг в украинских дипучреждениях за рубежом в случае отсутствия военно-учетных документов;
- уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК.
Напомним, что ранее сегодня утром, 3 января, в Харькове люди в военной форме насильно втолкнули мужчину в автомобиль. На видео можно увидеть, как он пытался вырваться.
Также сегодня в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Читайте Новини.LIVE!