Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации

Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации сегодня, 4 января. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продлится в течение нескольких дней.

Об этом сообщил народный депутат Украины Давид Арахамия.

Читайте также:

Законопроект о мобилизации был передан на рассмотрение в Комитет по нацбезопасности

Арахамия отметил, что новый законопроект о мобилизации был передан на рассмотрение в Комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке. По словам нардепа, в течение нескольких дней будет проходить обсуждение закона с командованием ВСУ и представителями Минобороны.

"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов в комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", — добавил Арахамия.

Скриншот поста Арахамии

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая является членом комитета, также распространила информацию в соцсети о том, что Комитет Рады начинает рассмотрение законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы сегодня, 4 января. Она добавила, что его рассмотрение продлится три дня. На данный момент необходимые документы и экспертиза для рассмотрения законопроекта готовы.

"Я за то, чтобы была организована частичная трансляция, но было решено проводить в закрытом режиме в условиях военного положения, как в целом работает наш комитет сейчас", — отметила Безуглая.

Среди членов Комитета нацбезопасности есть:

Председатель Комитета Завитневич Александр;

секретарь Костенко Роман;

заместитель Безуглая Марьяна;

заместитель Мисягин Юрий;

заместитель Чернев Егор;

Копытин Игорь;

Арахамия Давид;

Березин Максим;

Вениславский Федор;

Герасименко Игорь;

Здебский Юрий;

Ивченко Вадим;

Касай Геннадий;

Ковалев Александр;

Парубий Андрей;

Рахманин Сергей;

Федиенко Александр;

Фриз Ирина;

Бобровская Соломия;

Хоменко Елена

Скриншот поста Безуглой

Напомним, народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.

Добавим, в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп Алексей Гончаренко.