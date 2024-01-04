Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации
В Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации сегодня, 4 января. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продлится в течение нескольких дней.
Об этом сообщил народный депутат Украины Давид Арахамия.
Законопроект о мобилизации был передан на рассмотрение в Комитет по нацбезопасности
Арахамия отметил, что новый законопроект о мобилизации был передан на рассмотрение в Комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке. По словам нардепа, в течение нескольких дней будет проходить обсуждение закона с командованием ВСУ и представителями Минобороны.
"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов в комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", — добавил Арахамия.
Народный депутат Марьяна Безуглая, которая является членом комитета, также распространила информацию в соцсети о том, что Комитет Рады начинает рассмотрение законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы сегодня, 4 января. Она добавила, что его рассмотрение продлится три дня. На данный момент необходимые документы и экспертиза для рассмотрения законопроекта готовы.
"Я за то, чтобы была организована частичная трансляция, но было решено проводить в закрытом режиме в условиях военного положения, как в целом работает наш комитет сейчас", — отметила Безуглая.
Среди членов Комитета нацбезопасности есть:
- Председатель Комитета Завитневич Александр;
- секретарь Костенко Роман;
- заместитель Безуглая Марьяна;
- заместитель Мисягин Юрий;
- заместитель Чернев Егор;
- Копытин Игорь;
- Арахамия Давид;
- Березин Максим;
- Вениславский Федор;
- Герасименко Игорь;
- Здебский Юрий;
- Ивченко Вадим;
- Касай Геннадий;
- Ковалев Александр;
- Парубий Андрей;
- Рахманин Сергей;
- Федиенко Александр;
- Фриз Ирина;
- Бобровская Соломия;
- Хоменко Елена
Напомним, народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.
Добавим, в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп Алексей Гончаренко.
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