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Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации

4 января 2024 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации
Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации сегодня, 4 января. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продлится в течение нескольких дней.

Об этом сообщил народный депутат Украины Давид Арахамия.

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Арахамия отметил, что новый законопроект о мобилизации был передан на рассмотрение в Комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке. По словам нардепа, в течение нескольких дней будет проходить обсуждение закона с командованием ВСУ и представителями Минобороны.

"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов в комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров", — добавил Арахамия.

Скриншот сообщения Арахамии
Скриншот поста Арахамии

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая является членом комитета, также распространила информацию в соцсети о том, что Комитет Рады начинает рассмотрение законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы сегодня, 4 января. Она добавила, что его рассмотрение продлится три дня. На данный момент необходимые документы и экспертиза для рассмотрения законопроекта готовы.

"Я за то, чтобы была организована частичная трансляция, но было решено проводить в закрытом режиме в условиях военного положения, как в целом работает наш комитет сейчас", — отметила Безуглая.

Среди членов Комитета нацбезопасности есть:

  • Председатель Комитета Завитневич Александр;
  • секретарь Костенко Роман;
  • заместитель Безуглая Марьяна;
  • заместитель Мисягин Юрий;
  • заместитель Чернев Егор;
  • Копытин Игорь;
  • Арахамия Давид;
  • Березин Максим;
  • Вениславский Федор;
  • Герасименко Игорь;
  • Здебский Юрий;
  • Ивченко Вадим;
  • Касай Геннадий;
  • Ковалев Александр;
  • Парубий Андрей;
  • Рахманин Сергей;
  • Федиенко Александр;
  • Фриз Ирина;
  • Бобровская Соломия;
  • Хоменко Елена
Скриншот сообщения Безуглой
Скриншот поста Безуглой

Напомним, народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.

Добавим, в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации. Среди его инициаторов есть нардеп Алексей Гончаренко.

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