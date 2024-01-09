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В ВР подали пять версий законопроекта о мобилизации

9 января 2024 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВР подали пять версий законопроекта о мобилизации
Заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро 9 января в Верховную Раду подали уже пять версий законопроекта о мобилизации. Поскольку сегодня последний день подачи альтернативных законопроектов, других версий уже не будет.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Версии законопроекта о мобилизации

Железняк рассказал, что в Верховной Раде уже есть пять версий законопроекта о мобилизации. В частности, один правительственный и четыре альтернативных.

законопроект о мобилизации
Пять версий законопроекта о мобилизации. Фото: t.me/yzheleznyak

"Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек поэтому наверное, это весь перечень. Плюс, согласно Регламенту, с сегодняшнего дня можно уже начинать рассматривать закон. Как минимум на Комитете", — объясняет депутат.

Он также добавил, что в настоящее время продолжается закрытое обсуждение у Спикера с фракциями по закону. А уже к 10:00 назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту.

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Напомним, 4 января в Комитете ВР по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продолжалось несколько дней.

Также мы писали, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады вскоре примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.

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