В Раде началось заседание Комитета по нацбезопасности по законопроекту о мобилизации

Заседание Комитета по нацбезопасности. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Сегодня в 10:30 началось заседание Комитета по нацбезопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект. В целом известно, что в ВР подали пять версий этого законопроекта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Алексей Гончаренко рассказал, что в 10.30 9 января началось заседание Комитета по нацбезопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект.

Накануне нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на утро 9 января в Верховную Раду подали уже пять версий законопроекта о мобилизации. Поскольку сегодня последний день подачи альтернативных законопроектов, других версий уже не будет.

Пять версий законопроекта о мобилизации. Фото: t.me/yzheleznyak

Напомним, 4 января в Комитете ВР по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продолжалось несколько дней.

Также мы писали, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады вскоре примет окончательное решение по законопроекту о мобилизации. Это произойдет во вторник, 9 января.