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Политолог объяснил, почему власти не могут договориться о правилах мобилизации

10 января 2024 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Политолог объяснил, почему власти не могут договориться о правилах мобилизации
Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный. Фото: facebook.com/ganna_maliar
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.

Об этом пишет политический обозреватель Милан Лелич в колонке РБК-Украина.

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Почему власти не могут договориться о правилах мобилизации

Политолог отметил, что новый законопроект о мобилизации в Украине резко обострил противоречия в обществе, поделив людей на военные-гражданские, бедные-богатые, выехавшие и оставшиеся. Соответственно, мало граждан поддерживают новые правила мобилизации.

"Найти общий знаменатель между объективными потребностями ВСУ в живой силе, сохранением экономики и "справедливостью", во всех пониманиях этой категории пока невозможно. И на это, конечно, сверху накладываются и сугубо политические соображения во властной верхушке", — отмечает Милан Лелич.

Издание пишет, что четкого видения мобилизации нет и на Банковой. К примеру, лично президент Владимир Зеленский выступает против слишком жестких мер. Однако политический обозреватель считает, что в случае с мобилизацией вряд ли можно сделать так, чтобы остались довольны все: и военное руководство, и обычные солдаты, и гражданские.

Как известно, власти не хотят осуществлять мобилизационные планы только "кнутом", но и хотят использовать "пряник". Среди возможных идей — предоставлять людям, которые сами зарегистрируются в электронном кабинете военнообязанного, трехмесячную отсрочку, чтобы дать человеку достаточно времени подготовиться и завершить свои гражданские дела. Или вообще разбить всех, кто должен отправиться в армию, на группы с указанием даты, когда человек, скорее всего, реально пойдет служить.

"В сухом остатке, по состоянию на данный момент у власти нет понимания, когда и в каком виде заработают новые мобилизационные правила", — говорит Лелич.

Напомним, 4 января в Комитете ВР по национальной безопасности приступили к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Обсуждение вместе с командованием Вооруженных сил Украины и представителями Министерства обороны продолжалось несколько дней.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на утро 9 января в Верховную Раду подали уже пять версий законопроекта о мобилизации.

Также вчера, 9 января, началось заседание Комитета по национальной безопасности, на котором должен быть рассмотрен мобилизационный законопроект. Однако решение не приняли. Конечный результат ожидается сегодня, 10 января.

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