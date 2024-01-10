Арахамия рассказал, когда будет первое чтение законопроекта о мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: t.me/David_Arakhamia

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоится первое чтение законопроекта о мобилизации. По его словам, это будет завтра, 11 января.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Законопроект о мобилизации

"Лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации", — рассказал Железняк.

Он добавил, что это будет первое чтение с предложениями Комитета.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

Добавим, что законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.