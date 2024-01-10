Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Арахамия рассказал, когда будет первое чтение законопроекта о мобилизации arrow

Арахамия рассказал, когда будет первое чтение законопроекта о мобилизации

10 января 2024 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Арахамия рассказал, когда будет первое чтение законопроекта о мобилизации
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: t.me/David_Arakhamia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоится первое чтение законопроекта о мобилизации. По его словам, это будет завтра, 11 января.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Читайте также:

Законопроект о мобилизации

"Лидер Коалиции Давид Арахамия с трибуны Парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение по законопроекту по мобилизации", — рассказал Железняк.

Он добавил, что это будет первое чтение с предложениями Комитета.

null
Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

Добавим, что законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме