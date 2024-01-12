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Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію має не порушувати права людей і його буде змінено

12 січня 2024 15:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію має не порушувати права людей і його буде змінено
Нардеп Давид Арахамія. Фото: golosameriki.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Нардеп Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно змінити. З нього повинні бути виключені деякі норми і документ не має порушувати права людей і відповідати чинним законам України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат Давид Арахамія. 

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Депутат підкреслив, що Кабінет Міністрів України має з військовими напрацювати нове рішення з урахуванням пропозицій Верховної Ради.

"Ми зберемося в будь-який день і будемо голосувати, просто дайте якісний документ. Ми на комітеті працювали десь 5 днів в режимі нон-стоп, щоб аналізувати кожну норму, яка там. Є багато норм, які порушують права людини. Є проблеми в законопроєкті, їх немало", — наголосив Арахамія.

За словами нардепа, у Комітеті вважають, що мобілізація зараз необхідна, але її потрібно провести належним чином.

"Той спосіб, який запропонований він не влаштовує багато політсил", — зауважив депутат.

Арахамія серед норм, які потрібно прибрати з законопроєкту назвав такі:

  • мобілізація транспорту у ФОПів; 
  • надсилання повісток електронною поштою;
  • мобілізація людей з інвалідністю III групи.

Нагадаємо, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.

Додамо, Кабмін ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому 11 січня проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Кабінет міністрів
Верховна Рада
Давид Арахамія
Україна
мобілізація
законопроєкт

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