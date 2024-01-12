Безугла назвала зміни, які планують внести до законопроєкту про мобілізацію
Вчора, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.
Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.
Законопроєкт про мобілізацію
За її словами, планують наступні зміни:
- виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
- виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
- повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
- виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
- виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
- вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
- повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
- запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад.
Мобілізація студентів та викладачів
- уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
- надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Водночас планується забрати повноваження у місцевих органах виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації.
Зазначається, що у змінах пропонують вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП та норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК.
Також депутати хочуть вилучити обов'язок щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації та унеможливити вручення повісток через електронну пошту.
Звільнення військових від служби
- визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
- запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО.
Крім того, планується уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб.
А також хочуть дозволити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби.
Військова підготовка громадян
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скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;
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розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
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розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;
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застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;
На додаток, пропонують привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому вчора, 11 січня, проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.
Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.
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