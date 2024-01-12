Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Безугла назвала зміни, які планують внести до законопроєкту про мобілізацію arrow

Безугла назвала зміни, які планують внести до законопроєкту про мобілізацію

12 січня 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла назвала зміни, які планують внести до законопроєкту про мобілізацію
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook/Мар'яна Безугла
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.

Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

Читайте також:

Законопроєкт про мобілізацію

За її словами, планують наступні зміни:

  • виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
  • виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
  • виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
  • виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
  • вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
  • повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
  • запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування,  органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад.

Мобілізація студентів та викладачів

  • уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
  • надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Водночас планується забрати повноваження у місцевих органах виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації.

Зазначається, що у змінах пропонують вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП та норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК.

Також депутати хочуть вилучити обов'язок щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації та унеможливити вручення повісток через електронну пошту.

Звільнення військових від служби

  • визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
  • запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО.

Крім того, планується уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб.

А також хочуть дозволити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби.

Військова підготовка громадян

  • скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;

  • розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року; 

  • розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;

  • застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;

На додаток, пропонують привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

null
Скриншот допису Безуглої
null
Скриншот допису Безуглої
null
Скриншот допису Безуглої
null
Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому вчора, 11 січня, проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі