Безугла назвала зміни, які планують внести до законопроєкту про мобілізацію

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook/Мар'яна Безугла

Вчора, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За результатами обговорення у Верховній Раді погодили деякі зміни у проєкті.

Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

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За її словами, планують наступні зміни:

виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;

виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;

виключити відстрочку чинним народним депутатам України;

виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;

вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;

повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;

запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад.

Мобілізація студентів та викладачів

уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Водночас планується забрати повноваження у місцевих органах виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації.

Зазначається, що у змінах пропонують вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП та норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК.

Також депутати хочуть вилучити обов'язок щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації та унеможливити вручення повісток через електронну пошту.

Звільнення військових від служби

визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО.

Крім того, планується уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб.

А також хочуть дозволити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби.

Військова підготовка громадян

скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;

розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;

застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;

На додаток, пропонують привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому вчора, 11 січня, проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.