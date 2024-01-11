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Законопроєкт про мобілізацію повертають ініціатору, — Арахамія

11 січня 2024 13:28
оновлено: 13:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Законопроєкт про мобілізацію повертають ініціатору, — Арахамія
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.

Про це повідомив Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

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Так, на закритій нараді були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. 

Головним питанням став законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані", — написав Арахамія.

За його словами, деякі положення законопроєкту прямо порушують права людини, а деякі не є оптимально сформульовані — про це відкрито сказали військовому командуванню. 

Тому за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

"Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", — додав він.

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Скриншот допису Арахамії
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Скриншот допису Арахамії

Раніше ми писали, що законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

Крім того, політичний оглядач Мілан Лєліч пояснив, чому влада не може домовитись про правила мобілізації. До Ради було внесено п'ять версій цього законопроєкту, однак проблема полягає в тому, що влада не бачить розв'язання мобілізаційної проблеми в Україні.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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