У ВР повідомили, чи розглядатимуть блокування зарплат ухилянтам

Засідання Верховної Ради України. Фото: decentralization.gov.ua

Законопроєкт про мобілізацію в Україні, який викликав багато суперечок, можливо, буде змінено. Передбачається виключення положення про заморожування банківських рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на джерела у Верховній Раді.

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Джерело повідомило, що Верховна Рада планує продовжити обговорення цього питання. При цьому раніше група адвокатів зазначила, що заморожування рахунків суперечить Конституції України, оскільки позбавляє людей заробітної плати та коштів для життя.

Що відомо про скандальний закон про мобілізацію

25 грудня стало відомо про новий законопроєкт, внесений Кабміном до Верховної Ради. Законопроєкт №10378 спрямований на покращення питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У ньому пропонується низка змін, включаючи зниження віку призову з 27 до 25 років, запровадження електронного кабінету та електронних повісток, встановлення чітких термінів явки за повістками, а також питання мобілізації громадян України, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, комітет безпеки Верховної Ради України пропонує внести правки до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки претендентам на освіту за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію, поданому урядом наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Слід розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому у тому випадку, якщо документ залишиться у такому вигляді.