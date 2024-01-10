Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ВР сообщили, будут ли рассматривать блокировку зарплат уклонистам arrow

В ВР сообщили, будут ли рассматривать блокировку зарплат уклонистам

10 января 2024 13:21
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ВР сообщили, будут ли рассматривать блокировку зарплат уклонистам
Заседание Верховной Рады. Фото: decentralization.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Законопроект о мобилизации в Украине, вызвавший много споров, возможно, будет изменён. Предполагается исключение положения о замораживании банковских счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации. 

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Читайте также:

Будут ли в ВР рассматривать вопрос блокировки зарплаты уклонистам

Источник сообщил, что Верховная Рада планирует продолжить обсуждение этого вопроса. При этом, ранее группа адвокатов отметила, что замораживание счетов противоречит Конституции Украины, так как лишает людей заработной платы и средств для жизни.

Что известно о скандальном законе о мобилизации

25 декабря стало известно о новом законопроекте, внесенном Кабмином в Верховную Раду. Законопроект №10378 направлен на улучшение вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. 

В нем предлагается ряд изменений, включая снижение возраста призыва с 27 до 25 лет, введение электронного кабинета и электронных повесток, установление четких сроков явки по повесткам, а также вопросы мобилизации граждан Украины, проживающих за границей.

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме