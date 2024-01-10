В ВР сообщили, будут ли рассматривать блокировку зарплат уклонистам

Заседание Верховной Рады. Фото: decentralization.gov.ua

Законопроект о мобилизации в Украине, вызвавший много споров, возможно, будет изменён. Предполагается исключение положения о замораживании банковских счетов граждан, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в Верховной Раде.

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Источник сообщил, что Верховная Рада планирует продолжить обсуждение этого вопроса. При этом, ранее группа адвокатов отметила, что замораживание счетов противоречит Конституции Украины, так как лишает людей заработной платы и средств для жизни.

Что известно о скандальном законе о мобилизации

25 декабря стало известно о новом законопроекте, внесенном Кабмином в Верховную Раду. Законопроект №10378 направлен на улучшение вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В нем предлагается ряд изменений, включая снижение возраста призыва с 27 до 25 лет, введение электронного кабинета и электронных повесток, установление четких сроков явки по повесткам, а также вопросы мобилизации граждан Украины, проживающих за границей.

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации, представленном правительством в конце прошлого года, выявили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.