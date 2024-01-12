Безуглая назвала изменения, которые планируют внести в законопроект о мобилизации

Народныйдепутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook/Марианна Безуглая

Вчера, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации. По результатам обсуждения в Верховной Раде согласовали некоторые изменения в проекте.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безуглая.

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Законопроект о мобилизации

По ее словам, планируют следующие изменения:

исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;

исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) среди лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей.

Мобилизация студентов и преподавателей

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В то же время, планируется забрать полномочия в местных органах исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации.

Отмечается, что в изменениях предлагают изъять норму военно-транспортной обязанности для ФЛП и норму обязательного прохождения гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК.

Также депутаты хотят изъять обязанность по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации и сделать невозможным вручение повесток через электронную почту.

Увольнение военных со службы

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

ввести основание для освобождения от военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО.

Кроме того, планируется уточнить статьи Уголовного кодекса Украины по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц.

А также хотят разрешить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы.

Военная подготовка граждан

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;

Вдобавок, предлагают привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.

Скриншот сообщения Безуглой

Скриншот сообщения Безуглой

Скриншот сообщения Безуглой

Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом вчера, 11 января, проект закона был направлен правительству на доработку.

Также мы писали, что вызвавший много споров законопроект о мобилизации в Украине, возможно, будет изменен. Предусматривается исключение положения о замораживании банковских счетов уклоняющихся от мобилизации граждан.