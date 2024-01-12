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Безуглая назвала изменения, которые планируют внести в законопроект о мобилизации

12 января 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая назвала изменения, которые планируют внести в законопроект о мобилизации
Народныйдепутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook/Марианна Безуглая
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации. По результатам обсуждения в Верховной Раде согласовали некоторые изменения в проекте.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безуглая.

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По ее словам, планируют следующие изменения:

  • исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
  • исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) среди лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе;
  • исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
  • исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
  • изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
  • вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
  • ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей.

Мобилизация студентов и преподавателей

  • уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
  • предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В то же время, планируется забрать полномочия в местных органах исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации.

Отмечается, что в изменениях предлагают изъять норму военно-транспортной обязанности для ФЛП и норму обязательного прохождения гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК.

Также депутаты хотят изъять обязанность по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации и сделать невозможным вручение повесток через электронную почту.

Увольнение военных со службы

  • определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
  • ввести основание для освобождения от военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО.

Кроме того, планируется уточнить статьи Уголовного кодекса Украины по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц.

А также хотят разрешить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы.

Военная подготовка граждан

  • сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести отсрочку до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

  • начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

  • начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

  • применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки;

Вдобавок, предлагают привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.

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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом вчера, 11 января, проект закона был направлен правительству на доработку.

Также мы писали, что вызвавший много споров законопроект о мобилизации в Украине, возможно, будет изменен. Предусматривается исключение положения о замораживании банковских счетов уклоняющихся от мобилизации граждан.

Верховная Рада
Марьяна Безуглая
мобилизация
законопроект
народные депутаты

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