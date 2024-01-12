Арахамия заявил, что законопроект о мобилизации должен не нарушать права людей и будет изменен

Нардеп Давид Арахамия. Фото: golosameriki.com

Нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил народный депутат Давид Арахамия.

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Депутат подчеркнул, что Кабинет Министров Украины должен с военными наработать новое решение с учетом предложений Верховной Рады.

"Мы соберемся в любой день и будем голосовать, просто дайте качественный документ. Мы на комитете работали где-то 5 дней в режиме нон-стоп, чтобы анализировать каждую норму, которая там. Есть много норм, нарушающих права человека. Есть проблемы в законопроекте, их немало", — подчеркнул Арахамия.

По словам нардепа, в Комитете считают, что мобилизация сейчас необходима, но ее следует провести должным образом.

"Тот способ, который предложен, не устраивает много политсил", — отметил депутат.

Арахамия среди норм, которые нужно убрать из законопроекта, назвал следующие:

мобилизация транспорта у ФЛП;

отправка повесток по электронной почте;

мобилизация людей с инвалидностью III группы.

Напомним, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета по новому законопроекту о мобилизации. По результатам обсуждения в Верховной Раде согласовали некоторые изменения в проекте.

Добавим, Кабмин принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом 11 января проект закона был направлен правительству на доработку.