Зеленский рассказал, каким должен быть новый законопроект о мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не видел окончательной версии законопроекта о мобилизации. По его словам, такой закон должен быть "справедливым".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Как известно, недавно документ был отозван правительством из парламента на доработку.

"Что касается законопроекта о мобилизации, то военные работали над этим вместе с депутатами. Конечный вариант я не видел. Для меня главное, чтобы этот закон был справедливым", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что когда увидит все его детали, то сможет об этом больше рассказать.

Что известно о принятии законопроекта

В свою очередь нардеп Давид Арахамия отметил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Также Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом вчера, 11 января, проект закона был направлен правительству на доработку.

Кроме того, вчера, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета относительно нового законопроекта о мобилизации. По результатам обсуждения в Верховной Раде согласовали некоторые изменения в проекте.