Командир взводу пояснив, скільки повинна тривати підготовка новобранців

Працівник ТЦК випусує повістку. Фото: zhmerynka.city

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Відтак підготовка новобранців має тривати потрібно приблизно шість місяців.

Про це розповів командир артилерійського взводу 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького в ефірі "1+1".

Читайте також:

Мобілізація в Україні — що відомо

"Це мінімум", - наголосив боєць.

Він додає, що бажано, щоб серед них була молодь, оскільки підготовка до армії — це "кросфіт, тобто інтенсивні тренування".

"Піхота, зазвичай – це кросфіт, та взагалі не тільки піхота. Артилерія — це кросфіт, танки — це кросфіт, армія — це кросфіт. Потрібно мало спати, багато рухатись, рухатись не просто, а рухатися із навантаженням. Це дуже виснажливо", — зауважив Олег Булатецький.

Крім того, військовий наголошує, що чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, таких навантажень можуть і не витримати.

Нагадаємо, нардеп Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно змінити. З нього повинні бути виключені деякі норми, і документ не має порушувати права людей і відповідати чинним законам України.

Додамо, законопроєкт про мобілізацію став найважливішою темою обговорення в Україні. Профільний парламентський комітет із нацбезпеки розглядав його кілька днів, до Ради було внесено п'ять версій цього законопроєкту, однак проблема полягає в тому, що влада не бачить розв'язання мобілізаційної проблеми в Україні.