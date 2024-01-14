Командир взвода объяснил, сколько должна продолжаться подготовка новобранцев

Работник ТЦК испускает повестку. Фото: zhmerynka.city

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна продолжаться примерно шесть месяцев.

Об этом рассказал командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского в эфире "1+1".

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"Это минимум", — подчеркнул боец.

Он добавляет, что желательно, чтобы среди них была молодежь, поскольку подготовка к армии — это "кроссфит, то есть интенсивные тренировки".

"Пехота, обычно — это кроссфит, но вообще не только пехота. Артиллерия — это кроссфит, танки – это кроссфит, армия – это кроссфит. Нужно было спать, много двигаться, двигаться не просто, а двигаться с нагрузкой. Это очень изнурительно", — заметил Олег Булатецкий.

Кроме того, военный отмечает, что мужчины старше сорока лет, которые в большинстве своем не занимались спортом, таких нагрузок могут и не выдержать.

Напомним, нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Добавим, что законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.