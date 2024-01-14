Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Командир взвода объяснил, сколько должна продолжаться подготовка новобранцев arrow

Командир взвода объяснил, сколько должна продолжаться подготовка новобранцев

14 января 2024 04:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Командир взвода объяснил, сколько должна продолжаться подготовка новобранцев
Работник ТЦК испускает повестку. Фото: zhmerynka.city
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна продолжаться примерно шесть месяцев.

Об этом рассказал командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского в эфире "1+1".

Читайте также:

Мобилизация в Украине — что известно

"Это минимум", — подчеркнул боец.

Он добавляет, что желательно, чтобы среди них была молодежь, поскольку подготовка к армии — это "кроссфит, то есть интенсивные тренировки".

"Пехота, обычно — это кроссфит, но вообще не только пехота. Артиллерия — это кроссфит, танки – это кроссфит, армия – это кроссфит. Нужно было спать, много двигаться, двигаться не просто, а двигаться с нагрузкой. Это очень изнурительно", — заметил Олег Булатецкий.

Кроме того, военный отмечает, что мужчины старше сорока лет, которые в большинстве своем не занимались спортом, таких нагрузок могут и не выдержать.

Напомним, нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.

Добавим, что законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.

война
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме