Командир взвода объяснил, сколько должна продолжаться подготовка новобранцев
В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Следовательно, подготовка новобранцев должна продолжаться примерно шесть месяцев.
Об этом рассказал командир артиллерийского взвода 30 ОМБР им. князя Константина Острожского в эфире "1+1".
Мобилизация в Украине — что известно
"Это минимум", — подчеркнул боец.
Он добавляет, что желательно, чтобы среди них была молодежь, поскольку подготовка к армии — это "кроссфит, то есть интенсивные тренировки".
"Пехота, обычно — это кроссфит, но вообще не только пехота. Артиллерия — это кроссфит, танки – это кроссфит, армия – это кроссфит. Нужно было спать, много двигаться, двигаться не просто, а двигаться с нагрузкой. Это очень изнурительно", — заметил Олег Булатецкий.
Кроме того, военный отмечает, что мужчины старше сорока лет, которые в большинстве своем не занимались спортом, таких нагрузок могут и не выдержать.
Напомним, нардеп Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации нужно изменить. Из него должны быть исключены некоторые нормы и документ не должен нарушать права людей и соответствовать действующим законам Украины.
Добавим, что законопроект о мобилизации стал важнейшей темой обсуждения в Украине. Профильный парламентский комитет по нацбезопасности рассматривал его несколько дней, в Раду было внесено пять версий этого законопроекта, однако проблема заключается в том, что власти не видят решения мобилизационной проблемы в Украине.
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